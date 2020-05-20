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Веснина выложила видео с праздника дочери, которой исполнилось 18 месяцев

Веснина выложила видео с праздника дочери, которой исполнилось 18 месяцев
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка выложила видео с празднования дочери Лизы, которой исполнилось 18 месяцев.

Теннисистка опубликовала поздравительный стих, посвящённый детям. «Наш мини-праздник», – подписала запись Веснина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Весниной.

Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее августа. Был отменён Уимблдон, перенесён «Ролан Гаррос». Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде и победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде.

Веснина — о карантине: когда же это всё закончится?!
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