Веснина выложила видео с праздника дочери, которой исполнилось 18 месяцев

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка выложила видео с празднования дочери Лизы, которой исполнилось 18 месяцев.

Теннисистка опубликовала поздравительный стих, посвящённый детям. «Наш мини-праздник», – подписала запись Веснина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Весниной.

Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее августа. Был отменён Уимблдон, перенесён «Ролан Гаррос». Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде и победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде.