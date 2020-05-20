Веснина выложила видео с праздника дочери, которой исполнилось 18 месяцев
Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка выложила видео с празднования дочери Лизы, которой исполнилось 18 месяцев.
Теннисистка опубликовала поздравительный стих, посвящённый детям. «Наш мини-праздник», – подписала запись Веснина.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Весниной.
Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее августа. Был отменён Уимблдон, перенесён «Ролан Гаррос». Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде и победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде.
Веснина — о карантине: когда же это всё закончится?!
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