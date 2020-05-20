Андрей Рублёв рассказал, когда столкнулся с подобием звёздной болезни

Вторая ракетка России Андрей Рублёв рассказал о юношеском периоде теннисной карьеры. Напомним, уже в 16-летнем возрасте он выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.



«Стоя с тем трофеем в руках, как таковой картины будущего я себе не рисовал, но точно знал, что буду добиваться в теннисе того максимума, что только возможен.



Звёздная болезнь? Думаю, что столкнулся с чем-то подобным в 16-18 лет, но списываю это всё больше на некий «переходный возраст». Это было какое-то дурачество, скорее всего, так что вряд ли у меня действительно была звёздная болезнь.



Бросить теннис? Подобных мыслей никогда не было. Я слишком люблю этот вид спорта», — цитирует Рублёва блог Persona Grata на Яндекс.Дзен.