Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрей Рублёв рассказал, когда столкнулся с подобием звёздной болезни

Андрей Рублёв рассказал, когда столкнулся с подобием звёздной болезни
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка России Андрей Рублёв рассказал о юношеском периоде теннисной карьеры. Напомним, уже в 16-летнем возрасте он выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

«Стоя с тем трофеем в руках, как таковой картины будущего я себе не рисовал, но точно знал, что буду добиваться в теннисе того максимума, что только возможен.

Звёздная болезнь? Думаю, что столкнулся с чем-то подобным в 16-18 лет, но списываю это всё больше на некий «переходный возраст». Это было какое-то дурачество, скорее всего, так что вряд ли у меня действительно была звёздная болезнь.

Бросить теннис? Подобных мыслей никогда не было. Я слишком люблю этот вид спорта», — цитирует Рублёва блог Persona Grata на Яндекс.Дзен.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020