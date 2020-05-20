Андрей Рублёв рассказал, когда столкнулся с подобием звёздной болезни
Вторая ракетка России Андрей Рублёв рассказал о юношеском периоде теннисной карьеры. Напомним, уже в 16-летнем возрасте он выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.
«Стоя с тем трофеем в руках, как таковой картины будущего я себе не рисовал, но точно знал, что буду добиваться в теннисе того максимума, что только возможен.
Звёздная болезнь? Думаю, что столкнулся с чем-то подобным в 16-18 лет, но списываю это всё больше на некий «переходный возраст». Это было какое-то дурачество, скорее всего, так что вряд ли у меня действительно была звёздная болезнь.
Бросить теннис? Подобных мыслей никогда не было. Я слишком люблю этот вид спорта», — цитирует Рублёва блог Persona Grata на Яндекс.Дзен.
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