Маю: меня разочаровывают слова Пике о Кубке Дэвиса. Кажется, он хочет сэкономить деньги

Французский теннисист Николя Маю прокомментировал заявления одного из организаторов Кубка Дэвиса Жерара Пике, который не исключил полной отмены финальной стадии грядущего турнира в том случае, если его не удастся провести в Мадриде.
«Мы не имеем слишком много информации по этому поводу — игрокам остаётся лишь ждать официальных заявлений и доверять им. Сейчас же меня крайне разочаровывает то, что говорит Пике. Учитывая то, что его слова звучат ещё в мае, он не производит впечатление человека, который занимается решением проблемы, делает всё возможное, чтобы сохранить турнир.
Жерар „создал“ Кубок Дэвиса — хочется, чтобы он положил свои силы и старания на его сохранение. Раз уж он уничтожил прежний формат соревнований, пусть найдёт возможность провести турнир в новом формате — в Мадриде или же в любом другом месте. Сейчас же он будто говорит: „Знаете, если в Мадриде сыграть не получится, лучше отменим деньги, а я сэкономлю деньги“.
Было предсказуемо, что он потеряет деньги на прошлогодних соревнованиях. Теперь он рискует сделать это снова. Знаю, что есть юридические трудности, но мы все находимся в экстраординарной ситуации, из которой нужно находить выход общими усилиями», — цитирует Маю L'Equipe.
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