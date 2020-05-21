Циципас отметил значимость Кубка Лэйвера для себя после критики Кирьосом команды Европы

Грек Стефанос Циципас высказал своё отношение к Кубку Лэйвера, который был впервые организован при непосредственном участии швейцарца Роджера Федерера в 2017 году. Пока все три противостояния сборной Европы и сборной мира закончились в пользу европейской команды.



«Это был отличный опыт, настоящая мечта. Когда я был ребёнком, то и представить не мог подобный турнир, соревнование между Европой и остальным миром. Приглашение на этот турнир стало для меня настоящей честью.



Играть за свою страну, безусловно, здорово, но когда играешь за команду Европы, это значит, что тебя считают одним из лучшим теннисистов этой части света. Это очень эмоциональный момент», — приводит слова Циципаса Eurosport.



Во время недавнего прямого эфира в «Инстаграме» с Энди Марреем Ник Кирьос заявил, что членам команды Европы наплевать друг на друга, а Циципас и Александр Зверев испытывают взаимную ненависть.

Кирьос пил вино в прямом эфире и уверял, что Маррей сильнее Джоковича