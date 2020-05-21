Серена Уильямс: мой первый поцелуй был просто ужасен, никогда этого не забуду

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась воспоминаниями о своём первом поцелуе. По словам американки, ей тогда было уже почти 18 лет.



«Мой первый поцелуй был просто ужасен. Никогда этого не забуду, это одно из худших событий, произошедших со мной за всю жизнь. Мне тогда было почти 18 лет, а мой парень незадолго до этого закончил школу. Он поцеловал меня — крепко, как нужно. Но я чувствовала себя ужасно. У меня заболел живот, я побежала домой и рассказала обо всём подружке. Я плакала: „Он меня поцеловал, а я его сейчас ненавижу“. Это было достаточно драматично», — приводит слова Уильямс Eurosport.