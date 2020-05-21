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Стаховский, Фучович, Бабош, Штолляр сыграют на выставочном турнире в Будапеште

Стаховский, Фучович, Бабош, Штолляр сыграют на выставочном турнире в Будапеште
Теннис / ATP 0

В столице Венгрии Будапеште пройдёт выставочный турнир в смешанном парном разряде под названием Budapest Kupa 2020. Соревнования состоятся с 22 по 24 мая.

Участники разделены на две группы: синюю и жёлтую. Почти все они являются венграми, единственным исключением стал украинец Сергей Стаховский, объединившийся в пару с уроженкой Венгрии Анной Бондарь. Среди других известных участников Тимя Бабош, Фанни Штолляр, Мартон Фучович и Аттила Балаж. Всего в турнире выступят 6 пар.

Напомним, что на время пандемии коронавируса, в условиях которой невозможно проводить международные теннисные соревнования во многом из-за закрытых границ между странами, многие национальные федерации решили организовать свои турниры. Выставочные турниры уже прошли в Германии и США, а, к примеру, в Испании и Италии они должны начаться летом.

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