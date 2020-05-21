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ATP показала, как бы выглядели игроки, если бы поменялись причёсками

ATP показала, как бы выглядели игроки, если бы поменялись причёсками
Теннис / ATP 0

На официальной странице АТР в «Инстаграме» опубликованы несколько фотографий теннисистов, на которых они обменялись причёсками.

Представлены пары "Новак ДжоковичДоминик Тим", "Хуан-Мартин дель ПотроДастин Браун", "Энди МаррейДжейми Маррей" и "Андре АгассиГуставо Куэртен".

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.

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