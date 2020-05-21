На Украине пройдёт выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

В ближайший вторник, 26 мая, в Киеве стартует женский выставочный турнир UTF Ladies Invitational. Соревнования пройдут в формате Итогового турнира WTA, сообщается в «фейсбуке» Федерации тенниса Украины (ФТУ).
Турнир пройдёт на кортах теннисного центра ФТУ и будет длиться пять дней. Зрители присутствовать на матчах не смогут.
Состав участниц UTF Ladies Invitational: Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюк, Виктория Петренко, Мария Берген.
Также запланирован и мужской выставочный турнир, однако пока неизвестно, кто из теннисистов будет на нём представлен.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).
- 21 мая 2020
-
19:47
-
18:54
-
17:57
-
17:06
-
15:12
-
13:11
-
11:41
-
09:57
- 20 мая 2020
-
18:49
-
18:27
-
17:59
-
16:34
-
15:56
-
14:36
-
13:29
-
12:47
-
12:02
-
11:17
-
10:23
-
10:16
-
09:35
-
09:29
-
00:18
- 19 мая 2020
-
23:37
-
22:30
-
21:31
-
20:11
-
19:11
-
17:44
-
16:46
-
16:27
-
15:52
-
14:55
-
13:58
-
13:46