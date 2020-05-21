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На Украине пройдёт выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

На Украине пройдёт выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков
Теннис / WTA 0

В ближайший вторник, 26 мая, в Киеве стартует женский выставочный турнир UTF Ladies Invitational. Соревнования пройдут в формате Итогового турнира WTA, сообщается в «фейсбуке» Федерации тенниса Украины (ФТУ).

Турнир пройдёт на кортах теннисного центра ФТУ и будет длиться пять дней. Зрители присутствовать на матчах не смогут.

Состав участниц UTF Ladies Invitational: Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюк, Виктория Петренко, Мария Берген.

Также запланирован и мужской выставочный турнир, однако пока неизвестно, кто из теннисистов будет на нём представлен.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

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