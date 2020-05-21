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Тарпищев: в WTA и ATP не хотят проводить турниры, которые были отменены из-за коронавируса

Тарпищев: в WTA и ATP не хотят проводить турниры, которые были отменены из-за коронавируса
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о планах мужской и женской теннисных федераций на остаток сезона. Официальные соревнования перестали проводить в марте.

«АТР и WTA провели совещание, и реальность такова, что до 1 августа турниров не будет, так как все находятся в неравных условиях. При этом хотят сохранить календарь, который попадает на эти сроки, не доигрывать те турниры, которые из-за пандемии не прошли. Исключение, может быть, — US Open», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

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