Стефанос Циципас: русские очень жёсткие, от них мне досталась прочность

Греческий теннисист, шестая ракетка мира Стефанос Циципас в очередной раз рассказал о своих корнях.



«Чтобы стать профессиональным теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жёсткие, это их культура. Греческая сторона – это скорее про самовыражение, про философствование. Свою креативность я унаследовал из Греции.



Мой дедушка – Сергей Сальников, в России его считают легендой. У него было много интересов, но особенно хорош он был в футбол, он играл за ту же команду, что и Лев Яшин. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, выступая за СССР. Мне бы очень хотелось с ним встретиться. Но, к сожалению, он умер в 50 лет.



Он выступал за московский «Спартак», его до сих пор уважают за то, что он сделал для команды, за число выигранных трофеев. Дед был очень преданным игроком. На YouTube можно найти короткую видеозапись его игры», — цитирует Стефаноса Eurosport.ru.