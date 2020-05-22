Фонд Новака Джоковича закупил аппараты ИВЛ для сербской больницы

Благотворительный фонд сербского теннисиста Новака Джоковича внёс очередной вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Организация приобрела пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких и пять клинических мониторов. Медицинское оборудование было передано больнице в Крушеваце (Сербия).

Ранее Джокович сделал крупное пожертвование на борьбу с коронавирусом в Сербии. Так, первая ракетка мира пожертвовал на эти цели € 1 млн. Также сербский теннисист оказывал помощь больнице Бергамо (Италия).

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.