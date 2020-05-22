Чемпион Australian Open 2002: был удивлён предложением Федерера объединить ATP и WTA

Бывшая седьмая ракетка мира Томас Юханссон признался, что был удивлён предложением швейцарца Роджера Федерера объединить ATP и WTA. Ранее Федерер выступил за объединение организаций для более успешной борьбы с последствияи пандемии коронавируса. Победитель Australian Open 2002 года Юханссон призвал более тщательно проработать предложение Федерера, чтобы стали очевидными все преимущества для обеих организаций.

«Мне сложно сказать что-то. Если быть честным, меня немного удивили предложения Федерера. Но в то же время мне эта идея не кажется плохой. Впрочем, если объединять организации, хотелось бы увидеть преимущества для всех. Я говорю о преимуществах для мужчин и женщин в туре.

Как мне кажется, сейчас в туре дела складываются неплохо. Поэтому нужно знать преимущества объединения», — приводит слова Юханнсона Tennis World USA со ссылкой на прямой эфир с Тоддом Вудбриджем.