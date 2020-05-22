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Даниил Медведев рассказал о взаимоотношениях со своим тренером

Даниил Медведев рассказал о взаимоотношениях со своим тренером
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о взаимоотношениях со своим тренером Жилем Серварой. 24-летний россиянин назвал тренера своим другом. Они работают вместе уже более трёх лет. В 2019 году под руководством тренера Медведев завоевал четыре титула, а также вышел в финал девяти турниров.

«Мы тренируемся с Жилем уже более трёх лет, у нас отличные взаимоотношения. Помимо того что он является мои тренером, я могу назвать его своим другом. Мы вместе проводим много времени. Вполне нормально, что у нас иногда возникают небольшие конфликты. К счастью, мы их быстро решаем.

Помню, что начало нашей работы было сложным. Он говорил на французском, а я ничего не понимал. Но я выучил этот великолепный язык, сейчас всё понимаю. Я даже могу назвать Францию своим вторым домом, ведь я живу в Каннах уже некоторое время», — цитирует Медведева Ubitennis.

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