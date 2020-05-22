Хачанов опубликовал пост о своём дне рождения, Циципас поздравил его на русском

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Пост посвящён 24-летию спортсмена.
«24», — подписал запись Карен.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хачанова.
Хачанова с днём рождения поздравили многие теннисисты, в их числе был и грек Стефанос Циципас. Греческий теннисист поздравил россиянина на русском языке.
«Я всегда буду помнить этот особый день. Спасибо за предоставленную возможность стать частью твоей удивительной жизни. С днём рождения!» — написала Циципас в комментариях.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.
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