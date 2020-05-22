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Беккер назвал теннисиста, которого считает лучшим после Джоковича, Надаля и Федерера

Беккер назвал теннисиста, которого считает лучшим после Джоковича, Надаля и Федерера
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер заявил, что считает австрийца Доминика Тима лучшим игроком, не считая «Большой тройки» — серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Лучший игрок после ребят из старого поколения — Доминик Тим. У него есть опыт игры в финалах турниров «Большого шлема». Он провёл очень хороший матч с Джоковичем на Australian Open в январе.

Также мне нравится смотреть игру Стефаноса Циципаса и Александра Зверева. Александр показал, что может хорошо конкурировать на турнирах «Большого шлема» на Australian Open.

Мне бы хотелось, чтобы Джокович, Федерер и Надаль оставались на высочайшем уровне, когда их победят. Может, в 2021 году это произойдёт, ведь молодые станут более опытными, а предыдущее поколение — на год старше.

Я бы не хотел, чтобы молодёжь отодвинула «Большую тройку», когда те уже перестанут играть или станут слишком возрастными», — цитирует Беккера Sky News.

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