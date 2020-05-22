Скончался победитель восьми турниров «Большого шлема» Эшли Купер

На 84-м году жизни скончался австралийский теннисист Эшли Купер, сообщает Reuters. В последние годы теннисист серьёзно болел.
За свою карьеру Купер выиграл восемь турниров «Большого шлема». В 1958 году он стал победителем Открытого чемпионата Австралии, Уимблдона и Открытого чемпионата США. В итоге австралиец вошёл в историю, выиграв три турнира «Большого шлема» в течение года.
Больших успехов теннисист добился и в парном разряде. Так, он четырежды выигрывал турниры «Большого шлема» в парном разряде. Кроме того в 1957 году он помог сборной Австралии выиграть Кубок Дэвиса.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона.
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