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Скончался победитель восьми турниров «Большого шлема» Эшли Купер

Скончался победитель восьми турниров «Большого шлема» Эшли Купер
Теннис / ATP 0

На 84-м году жизни скончался австралийский теннисист Эшли Купер, сообщает Reuters. В последние годы теннисист серьёзно болел.

За свою карьеру Купер выиграл восемь турниров «Большого шлема». В 1958 году он стал победителем Открытого чемпионата Австралии, Уимблдона и Открытого чемпионата США. В итоге австралиец вошёл в историю, выиграв три турнира «Большого шлема» в течение года.

Больших успехов теннисист добился и в парном разряде. Так, он четырежды выигрывал турниры «Большого шлема» в парном разряде. Кроме того в 1957 году он помог сборной Австралии выиграть Кубок Дэвиса.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона.

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