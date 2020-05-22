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«Была удивлена, что совсем не нервничала». Клейстерс рассказала о возобновлении карьеры

«Была удивлена, что совсем не нервничала». Клейстерс рассказала о возобновлении карьеры
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс рассказала о чувствах, которые она испытывала после возвращения в спорт. В конце 2012 года спортсменка объявила о завершении карьеры, но в итоге вернулась в теннис через семь лет.

«Я была очень рада начать. Я много практиковалась, поэтому решила, что нужно начать играть матчи. Поэтому я это и делаю. Я была удивлена, что совсем не нервничала. Чувствовала, что сделала правильный выбор.

Я повторно открываю для себя теннис. Когда выхожу на корт, всё получается автоматически. Мне нужно вновь учиться, находить себя. Это здорово, хотя иногда и испытываю грусть. Все эмоции важны.

Мне нравится работать с моей командой. Бывают классные моменты, но и тяжёлые тоже: поражения, травмы», — цитирует Клейстерс пресс-служба WTA.

Клейстерс отреагировала на второе поражение подряд после возобновления карьеры
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