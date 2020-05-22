«Была удивлена, что совсем не нервничала». Клейстерс рассказала о возобновлении карьеры

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс рассказала о чувствах, которые она испытывала после возвращения в спорт. В конце 2012 года спортсменка объявила о завершении карьеры, но в итоге вернулась в теннис через семь лет.
«Я была очень рада начать. Я много практиковалась, поэтому решила, что нужно начать играть матчи. Поэтому я это и делаю. Я была удивлена, что совсем не нервничала. Чувствовала, что сделала правильный выбор.
Я повторно открываю для себя теннис. Когда выхожу на корт, всё получается автоматически. Мне нужно вновь учиться, находить себя. Это здорово, хотя иногда и испытываю грусть. Все эмоции важны.
Мне нравится работать с моей командой. Бывают классные моменты, но и тяжёлые тоже: поражения, травмы», — цитирует Клейстерс пресс-служба WTA.
- 22 мая 2020
-
13:28
-
12:29
-
12:04
-
11:41
-
11:23
-
10:56
-
10:07
-
09:54
-
01:00
-
00:50
-
00:18
- 21 мая 2020
-
23:45
-
22:05
-
19:47
-
18:54
-
17:57
-
17:06
-
15:12
-
13:11
-
11:41
-
09:57
- 20 мая 2020
-
18:49
-
18:27
-
17:59
-
16:34
-
15:56
-
14:36
-
13:29
-
12:47
-
12:02
-
11:17
-
10:23
-
10:16
-
09:35
-
09:29