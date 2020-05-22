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«Обычный день». Даниил Медведев показал новое фото из Монте-Карло

«Обычный день». Даниил Медведев показал новое фото из Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». Россиянин выложил фото, сделанное на берегу моря в Монте-Карло.

«Обычный день. #лето», — подписал запись Медведев.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Медведева.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.

Медведев в настоящее время из-за пандемии коронавируса не может полноценно возобновить тренировки.

Даниил Медведев рассказал о взаимоотношениях со своим тренером
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