«Обычный день». Даниил Медведев показал новое фото из Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». Россиянин выложил фото, сделанное на берегу моря в Монте-Карло.

«Обычный день. #лето», — подписал запись Медведев.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Медведева.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.

Медведев в настоящее время из-за пандемии коронавируса не может полноценно возобновить тренировки.