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Отец Тима: Федерер, Джокович и Надаль могут получить преимущество от приостановки сезона

Отец Тима: Федерер, Джокович и Надаль могут получить преимущество от приостановки сезона
Теннис / ATP 0

Вольфганг, отец и тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. По словам Вольфганга, преимущество от приостановки сезона получили Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

«Приостановка сезона может дать преимущество таким игрокам, как Джокович, Надаль и Федерер, которые обычно долго восстанавливались после травм. Они знают, как нужно реагировать на длительные паузы. Мы же пока не знаем, когда возобновится сезон. Будет это в июле, августе или январе», — цитирует отца Тима Daily Express со ссылкой на Krone.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.

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