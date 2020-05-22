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Донской: думаю, когда всё откроют в России, тут тоже будут проходить турниры

Донской: думаю, когда всё откроют в России, тут тоже будут проходить турниры
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Евгений Донской сообщил, что ему предлагали принять участие в турнире в Минске (Беларусь) во время пандемии коронавируса.

«Поступало предложение поучаствовать в турнире в Минске, на тот момент там всё было открыто, но в итоге ничего не состоялось. Конечно, соревнования — лучшая практика. Многие игроки с удовольствием съездили на любой турнир, который можно было бы официально провести.

Думаю, сейчас проходят какие-то турниры, но иногда к ним много вопросов, здесь не так всё просто. Думаю, когда всё откроют в России, тут тоже будут проходить турниры. Мне уже поступали предложения от турниров, которые пройдут после карантина. Думаю, в Москве что-то будет.

Что касается фонда помощи игрокам за пределами топ-100, то я по критериям не прохожу. Там ты должен был призовыми заработать меньше какой-то опредёленной суммы или нужно быть вне топ-150», — цитирует Донского «Матч ТВ».

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