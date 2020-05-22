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Касаткина и Туктамышева проведут совместный лайв в «Инстаграме»

Касаткина и Туктамышева проведут совместный лайв в «Инстаграме»
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка России Дарья Касаткина и чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева анонсировали совместный лайв-эфир в «Инстаграме». Об этом в своих «сториз» сообщила теннисистка.

«Про фигурку, теннис, судейство и карантин», — написала Касаткина.

Прямой эфир с участием спортсменок состоится завтра, 23 мая. Начало лайва — в 19:00 по московскому времени.

23-летняя Туктамышева является победительницей чемпионата мира—2015 в Шанхае и чемпионата Европы—2015 в Стокгольме.

23-летняя Касаткина в настоящее время является 66-й ракеткой мира. Её лучшим результатом в рейтинге WTA было 10-е место, которое она занимала в октябре 2018 года.

Напомним, сезон-2019/2020 в фигурном катании был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Текущий сезон в большом теннисе прерван минимум до августа.

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