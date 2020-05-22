Мойя — о причинах успеха Надаля: думаю, таким нужно родиться

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о причинах, по которым его подопечный добился успеха.



«Думаю, таким, как Рафа, нужно родиться. Да, многому в теннисе можно обучиться — безусловно, Рафа является отличным учеником. Но изначальные задатки для достижения такого результата также необходимы. Наверняка ему помогает и то, что в его семье есть бывшие профессиональные спортсмены.



Знаете, если бы всему можно было научиться, таких, как Рафа, было бы множество. Но нет даже одного. Удивительно, ведь никто не ожидал, что парень с Манакора выиграет 19 „шлемов“. 12 побед на „Ролан Гаррос“… Для меня стало огромным сюрпризом, что Рафа выиграл ещё и Уимблдон.



Мальорка — тихий остров, на нём живут спокойные люди. Думаю, Надаль — человек именно такого типажа. Впрочем, когда он выходит на корт, то становится зверем, никогда не сдаётся. Даже если он проигрывает матч, он показывает свой максимум. Всегда», — цитирует Мойю Eurosport.