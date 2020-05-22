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Арина Соболенко показала, как тренирует твинер

Арина Соболенко показала, как тренирует твинер
Теннис / WTA 0

Первая ракетка Беларуси и 11-й номер рейтинга WTA Арина Соболенко выложила на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором тренирует эффектный удар между ног, называемый твинером.

«Ожидание и реальность», — подписала ролик теннисистка, указав на количество неудачных попыток выполнить удар перед единственной успешной.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.

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