Арина Соболенко показала, как тренирует твинер

Первая ракетка Беларуси и 11-й номер рейтинга WTA Арина Соболенко выложила на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором тренирует эффектный удар между ног, называемый твинером.



«Ожидание и реальность», — подписала ролик теннисистка, указав на количество неудачных попыток выполнить удар перед единственной успешной.

Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).



Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.