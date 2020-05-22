Роджер Федерер: я ни разу не тренировался с февраля и не очень-то и скучаю по теннису

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о ходе восстановления после травмы колена, которая вынудила его сделать паузу в выступлениях. О готовящейся операции Роджер заявил после Открытого чемпионата Австралии — швейцарец должен был пропустить около полугода. Уже через месяц из-за пандемии коронавируса остановился весь мировой теннис.
«Знаете, в 2016 году я сделал первую операцию на колене. Тогда я пробыл дома пять недель и с тех пор ни разу не оставался там так надолго. Конечно, для семьи это положительный момент — мы прекрасно проводим время, хотя, конечно, как и все, порой сводим друг друга с ума. Радует то, что невзирая на обстоятельства все мои близкие в порядке.
С момента операции я так и не тренировался, даже смысла в этом не вижу. Я в полном порядке, но до возобновления сезона ещё неизвестно сколько времени. Ищу положительные моменты, ведь после стольких лет в туре полезно разгрузить и тело, и голову.
Я даже по игре не сильно скучаю сейчас, хоть это и временно. Ближе к возобновлению сезона, когда передо мной будет стоять конкретная цель, я буду максимально мотивирован. Уверен в этом», — цитирует Федерера Globo Esporte.
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