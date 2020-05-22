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В июне пройдёт «женский Кубок Лэйвера». На нём сыграют Андрееску, Кенин, Азаренко и другие

В июне пройдёт «женский Кубок Лэйвера». На нём сыграют Андрееску, Кенин, Азаренко и другие
Теннис / ATP 0

Начиная с 23 июня в Чарльстоне (США) стартует женский выставочный турнир с участием множества звёзд мирового тенниса, сообщает Tennis.com. СМИ уже успели окрестить соревнования женским аналогом Кубка Лэйвера.

В турнире, организованном Credit One Bank Invitational, ориентировочно примут участие Бьянка Андрееску, Слоан Стивенс, Мэдисон Кис, Софья Кенин, Виктория Азаренко, Аманда Анисимова, Моника Пуиг, Айла Томлянович, Даниэль Коллинз, Элисон Риск, Шелби Роджерс, Бетани Маттек-Сэндс, Дженнифер Брэйди и Эжени Бушар.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены
находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка
COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).

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