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Анастасия Павлюченкова: не уверена, что теннисный сезон будет продолжен

Анастасия Павлюченкова: не уверена, что теннисный сезон будет продолжен
Теннис / WTA 0

Член совета игроков WTA, россиянка Анастасия Павлюченкова выразила мнение, что приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса теннисный сезон не будет продолжен. На данный момент соревнования должны возобновиться 31 июля.

«Не уверена, что этот теннисный сезон будет продолжен. Когда смотришь на расписание, на глаза попадается US Open, но на его кортах сейчас расположен временный госпиталь. К тому же я не уверена, что у нас будет достаточно времени для подготовки к турниру. Я бы очень хотела снова играть в теннис, но нужно быть реалистом. В любом случае, если границы всё ещё будут закрыты, теннисный сезон возобновить не получится.

Лично мне было бы намного проще покинуть Россию и вернуться во Францию, в академию Муратоглу. Обычно там я провожу большую часть времени, живу в своём доме недалеко от Монако. Во Франции я могу полноценно тренироваться, поэтому надеюсь вернуться туда как можно скорее.

Даже если сезон возобновится, нужно будет соблюдать строгие правила. Мы это тоже обсуждаем в совете WTA. Например, ограничить количество людей в команде, сопровождающей игрока. Возможно, придется начинать без зрителей», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.

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