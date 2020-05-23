Веснина: у поколения Сафина не было такого отношения к делу, как у Медведева или Рублёва

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 Елена Веснина оценила нынешнее поколение в российском мужском теннисе: Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова.



«В российском мужском теннисе наступил спад, когда ушло поколение Кафельникова, Сафина, а затем Давыденко, Южного, Андреева, Турсунова. Ребята играли, но хороших результатов не было. А поколение Медведева, Рублёва и Хачанова выросло на матчах Сафина и Давыденко. Для ребят это кумиры, которых они подсознательно копировали, смотря их матчи по телевизору.



Конечно, теннис в целом вышел на другой уровень. Раньше игроки в основном были сами по себе, а сейчас у каждого на топ-уровне целая команда. Все серьёзно относятся к теннису, понимают, что нужны вложения, чтобы чего-то добиться. Они поняли, что нужно брать пример с таких великих чемпионов, как Джокович или Федерер. Даниил, Карен и Андрей — настоящие профессионалы. Не в обиду ребятам предыдущих поколений, но у них такого отношения к делу не было.



Сейчас любой успешный теннисист является в том числе бизнесменом. Нужно быть востребованным среди болельщиков, спонсоров, журналистов. Нужно вызывать интерес у публики, говорить на хорошем английском. Наши ребята сейчас популярны во всём мире, на них ходят люди, заполняя трибуны. Их ставят на центральные корты, и это является показателем того, что они высоко котируются», — сказала Веснина в совместном эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

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