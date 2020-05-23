Гоффен: сложно сохранять мотивацию на тренировки в нынешней ситуации

Десятая ракетка мира бельгиец Давид Гоффен признался, что непросто мотивировать себя тренироваться в условиях неизвестности относительно времени возвращения профессионального тура.



«Сложно сохранять мотивацию. Нужно время, чтобы найти её и продолжать физическую подготовку, беговые тренировки. Самое сложное — составлять план, когда нет точных дат. Непонятно, нужно отдыхать или вкалывать на тренировках по полной или, быть может, делать что-то среднее.



Лично я возобновил тренировки, уже две недели работаю с мячом. До того не брал в руки ракетку около семи недель. При этом физическую подготовку не забрасывал, так что всё идёт хорошо. Рад, что могу играть. Во время карантина выполнял программу, которую присылал тренер по физподготовке, опираясь на те возможности, которые были дома.



Не верю, что соревнования скоро возобновятся. До официальных международных соревнований пройдёт ещё немало времени, и нам всем нужно проявить терпение в ожидании адреналина матчей и атмосферы, которую создают болельщики», — сказал Гоффен в интервью RTL.de.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока не известно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.