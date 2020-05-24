Кубки Шараповой, эйфория Кузнецовой. Русские красотки — чемпионки «Ролан Гаррос». Фото

В эти дни должен был начаться Открытый чемпионат Франции по теннису. Однако из-за угрозы коронавируса пресс-служба чемпионата объявила о переносе турнира. «Ролан Гаррос» перенесён ещё на одну неделю относительно объявленных новых сроков и должен стартовать 27 сентября.

Все победы российских теннисисток на «Ролан Гаррос». Как это было Триумфы Мыскиной, Кузнецовой, Шараповой, Весниной и Макаровой на Открытом чемпионате Франции.

Предлагаем вспомнить всех наших чемпионок «Ролан Гаррос». В 2004 году москвичка Анастасия Мыскина стала первой теннисисткой из России, отпраздновавшей успех на турнире «Большого шлема». В 2009-м Светлана Кузнецова выиграла турнир, обыграв в двух сетах соотечественницу, первую ракетку мира Динару Сафину. В 2013-м Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде. А Мария Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2012 и 2014 годах.

Яркие фото наших чемпионок — в фотоподборке «Чемпионата».