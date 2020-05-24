Кубки Шараповой, эйфория Кузнецовой. Русские красотки — чемпионки «Ролан Гаррос». Фото

В эти дни должен был начаться Открытый чемпионат Франции по теннису. Однако из-за угрозы коронавируса пресс-служба чемпионата объявила о переносе турнира. «Ролан Гаррос» перенесён ещё на одну неделю относительно объявленных новых сроков и должен стартовать 27 сентября.
Предлагаем вспомнить всех наших чемпионок «Ролан Гаррос». В 2004 году москвичка Анастасия Мыскина стала первой теннисисткой из России, отпраздновавшей успех на турнире «Большого шлема». В 2009-м Светлана Кузнецова выиграла турнир, обыграв в двух сетах соотечественницу, первую ракетку мира Динару Сафину. В 2013-м Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде. А Мария Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2012 и 2014 годах.
Яркие фото наших чемпионок — в фотоподборке «Чемпионата».
- 24 мая 2020
-
09:30
-
01:18
-
00:26
- 23 мая 2020
-
23:58
-
21:35
-
21:31
-
21:16
-
19:35
-
18:10
-
17:38
-
17:36
-
16:19
-
15:38
-
13:59
-
11:52
-
10:12
-
00:59
- 22 мая 2020
-
23:52
-
21:48
-
19:24
-
18:48
-
18:17
-
17:40
-
16:18
-
16:10
-
15:37
-
14:17
-
13:28
-
12:29
-
12:04
-
11:41
-
11:23
-
10:56
-
10:07
-
09:54