Анастасия Павлюченкова: равные призовые фонды в турнирах ATP и WTA — будущее тенниса

Член совета игроков WTA, россиянка Анастасия Павлюченкова высказала мнение о возможном слиянии ATP и WTA.
«Кризис показал: пора менять структуру теннисного сезона. Ни в одном другом виде спорта не проводятся турниры нон-стоп, без перерыва. На здоровье теннисистов это сказывается негативно. К тому же стоит подумать и о равном распределении призовых фондов, даже несмотря на то, что это вопрос очень сложный.
Мы уже обсуждали идею слияния ATP и WTA на собрании совета игроков в Пекине в октябре прошлого года. Считаю, за этим решением будущее тенниса. Очень хочется реализовать этот проект. Совсем немного игроков не поддерживают концепцию равенства призовых фондов, но публичные выступления Роджера [Федерера] и Рафы [Надаля] нам помогут. Наш СЕО Стив Саймон действительно верит в эту идею и хочет воплотить её в жизнь. Я бы тоже хотела изменений. К сожалению, иногда к подобным вещам может подтолкнуть такое глобальное бедствие, как сейчас», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.
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