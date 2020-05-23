Анастасия Павлюченкова: все в совете WTA бились за фонд финансовой поддержки игроков

Член совета игроков WTA, россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, как проходило обсуждение финансовой поддержки игроков до 500-го места в рейтинге.



«В совете игроков WTA мы много говорили и работали над проектом финансовой поддержки, и результатом я довольна. То, чего мы добились, — помощь игрокам до 500-го места в рейтинге, уже неплохо. Мы смотрели на то, сколько матчей провела теннисистка, случались ли у неё травмы или отпуск по беременности — принимали во внимание все факторы. Хотелось помочь и игрокам с невысоким рейтингом, но сложно найти решение, с которым согласится абсолютно каждый. Это зависит не только от меня. Игроки с 500-й строчки и ниже в минусе не только сейчас, но и в течение сезона. Нужно понимать: они вряд ли заработали бы что-нибудь даже в обычное время. Но мы все равно стараемся думать обо всех. И все в совете действительно бились за этот фонд, связывались с турнирами «Большого шлема» — только они способны потянуть подобную финансовую поддержку. ATP и WTA к такому готовы не были», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.

Доминик Тим, отказавшийся помогать низкорейтинговым игрокам, пояснил свою позицию