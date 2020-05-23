Дарья Касаткина: в теннисе явно проще со сменой тренеров, чем в фигурном катании
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о причинах переезда в Барселону и частой смене тренеров.
«Мне было 14 лет, когда впервые приехала в Барселону играть турнир. У меня загорелись глаза, поняла, что хочу здесь жить. Сначала переехала в Словакию, а в прошлом году окончательно перебралась в Барселону. Я очень рада. У меня здесь у тренера академия в 20 минутах от моего дома.
У нас явно проще со сменой тренеров, чем в фигурном катании. Кто-то по три раза за сезон меняет. Но лично мне тяжело это даётся. Недавно сменила тренера, мне было очень непросто это сделать. Но мы продолжаем с ним общаться, он очень классный чувак – бельгиец», — сказала Касаткина в прямом эфире в «Инстаграме» с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
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