Веснина хочет объединиться с Шараповой, чтобы создать теннисную академию в Сочи

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала о попытках создать теннисную академию в Сочи и заявила о готовности попросить помощи у Марии Шараповой.
«Была идея, я даже на приёме у Владимира Путина была и просила выделить участок. Его выделили, но потом пошли бюрократические моменты, надо было стучаться в двери кабинетов чиновников… И это должна была делать я. Откуда? Как? Конечно же, нужно было найти инвестора, который бы на это пошёл.
Не понимаю, почему в Сочи нет теннисной академии. Это идеальное место, чтобы тренироваться и готовиться к сезону — в ноябре там 18-20 градусов тепла. Я сейчас живу в Москве, и для меня май — испытание. Я не понимаю, почему в мае гуляю с ребёнком в пуховике, у меня это просто не укладывается в голове. А в Сочи сейчас плюс 28, светит солнце и можно тренироваться на улице.
Объединиться с Марией Шараповой, которая тоже начинала в Сочи? Это хорошая идея, но вопрос, будет ли ей это интересно? Весь её бизнес и её интересы базируются в Америке. Она редко приезжает в Россию. Это надо с ней сесть и обговорить, позвонить и сказать: «Маш, нужна помощь. Только ты можешь помочь», — сказала Веснина в прямом эфире в «инстаграме» Марии Командной.
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