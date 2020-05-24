«У меня с катком разговор короткий». Касаткина рассказал об опыте катания на коньках

Российская теннисистка Дарья Касаткина в прямом эфире в «Инстаграме» рассказала фигуристке Елизавете Туктамышевой, почему с детства не катается на коньках.

«У меня с катком разговор короткий. В детстве меня папа отвёл, а он у меня хоккеист бывший. Мне было лет семь, наверное. Я очень хотела. Он мне вручил хоккейные коньки, шлем, налокотники, наколенники, на кисти ещё что-то. Я как пингвин вышла на этот лёд и упала сразу плашмя. Думала, проще. Начинаю кататься и за бортик держусь в этих хоккейных коньках. Смотрю — все рядом на обычных фигурных коньках спокойно едут. А в хоккейных же нужно прямо разгоняться! Думаю: „Папа, что ты сделал? Я же хотела просто покататься“. Упала раз 15, наверное, и сказала: „Всё, не хочу!“ И после этого я ни разу на лёд не вставала», — рассказала Касаткина.

«Я никогда не вставала на хоккейные коньки. Но, мне кажется на фигурных легче. У нас есть зубцы, и можно носочком тормозить, они более цеплючие, если что. Если когда-нибудь ты захочешь покататься, приходи!» — пригласила Туктамышева.