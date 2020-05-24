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Мария Шарапова опубликовала фото в топе, продемонстрировав свой пресс

Мария Шарапова опубликовала фото в топе, продемонстрировав свой пресс
Теннис / WTA 0

Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова отправилась в путешествие и опубликовала на своей странице в «Инстаграме» дорожное фото в спортивном топе, продемонстрировав свою физическую форму.

«Путешествие. Шаг первый: прогулка», — подписала Шарапова фотографию, на которой стоит в костюме для фитнеса, подчёркивающем её фигуру, посреди просёлочной дороги.

Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «инстаграме».

Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находится на карантине и поддерживает физическую форму в домашних условиях.

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