В Германии завершился первый выставочный турнир с классическим форматом сетов

На очередном выставочном турнире в Германии, Tennis Point Exhibition Series-4, досрочно определился чемпион. Им стал немец Беньямин Хассан, имеющий двойное гражданство и выступающий в Кубке Дэвиса за Ливан. На соревнованиях будет сыграно ещё два матча, но ни Хассан, ни его главный преследователь, сириец Хазем Нав, участвовать в них не будут, и обогнать Беньямина в таблице никто не сможет.
Этот турнир, в отличие от предыдущих соревнований серии, состоит исключительно из матчей группового этапа, без стадии плей-офф и образования дополнительных групп для итогового распределения мест. При этом впервые после начала пандемии коронавируса сеты игрались в классическом шестигеймовом формате, а не в четырёхгеймовом, как на трёх предыдущих турнирах серии.
Первый Tennis Point Exhibition Series выиграл немец Янник Ханфман, победив в финале соотечественника, Дастина Брауна. Во втором турнире первое место по итогам второго группового этапа занял британец Ян Хоински, а в третьем в аналогичном формате преуспел тот же Ханфман.
- 24 мая 2020
-
14:29
-
14:07
-
11:54
-
10:24
-
09:58
-
09:30
-
01:18
-
00:26
- 23 мая 2020
-
23:58
-
21:35
-
21:31
-
21:16
-
19:35
-
18:10
-
17:38
-
17:36
-
16:19
-
15:38
-
13:59
-
11:52
-
10:12
-
00:59
- 22 мая 2020
-
23:52
-
21:48
-
19:24
-
18:48
-
18:17
-
17:40
-
16:18
-
16:10
-
15:37
-
14:17
-
13:28
-
12:29
-
12:04