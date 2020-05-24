В Германии завершился первый выставочный турнир с классическим форматом сетов

На очередном выставочном турнире в Германии, Tennis Point Exhibition Series-4, досрочно определился чемпион. Им стал немец Беньямин Хассан, имеющий двойное гражданство и выступающий в Кубке Дэвиса за Ливан. На соревнованиях будет сыграно ещё два матча, но ни Хассан, ни его главный преследователь, сириец Хазем Нав, участвовать в них не будут, и обогнать Беньямина в таблице никто не сможет.



Этот турнир, в отличие от предыдущих соревнований серии, состоит исключительно из матчей группового этапа, без стадии плей-офф и образования дополнительных групп для итогового распределения мест. При этом впервые после начала пандемии коронавируса сеты игрались в классическом шестигеймовом формате, а не в четырёхгеймовом, как на трёх предыдущих турнирах серии.



Первый Tennis Point Exhibition Series выиграл немец Янник Ханфман, победив в финале соотечественника, Дастина Брауна. Во втором турнире первое место по итогам второго группового этапа занял британец Ян Хоински, а в третьем в аналогичном формате преуспел тот же Ханфман.

Алексей Ватутин стал пятым на выставочном турнире в Германии