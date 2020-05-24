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«Кто научил тебя делать такой взгляд?» Хачанов отреагировал на новое фото Медведева

«Кто научил тебя делать такой взгляд?» Хачанов отреагировал на новое фото Медведева
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Пятая ракетка мира предстаёт на снимке, сделанном в Монте-Карло, гладко выбритым. Ранее на самоизоляции Медведев отрастил небольшую бородку.

«#newlook», — подписал запись Медведев.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Даниила Медведева.

«Кто научил тебя делать такой взгляд?» — прокомментировал фотографию друга Карен Хачанов, добавив несколько смайликов. Подписчики Медведева предложили Карену несколько вариантов ответов на заданный вопрос — от медведя Паддингтона до Стефаноса Циципаса.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.

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