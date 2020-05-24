Мария Шарапова провела тренировку в горах

Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова продолжает путешествие по дорогам Калифорнии. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала видео тренировки на вершине горы. Импровизированное занятие Мария завершила пробежкой в гору, позвав подписчиков вслед за собой. Тренировку Шарапова провела в спортивном топе, продемонстрировав физическую форму.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находится на карантине и поддерживает физическую форму в домашних условиях.