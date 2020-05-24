Тренер футбольной сборной Испании Луис Энрике признался, что он фанат Надаля

Тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике признался, что является фанатом соотечественника, 19-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.
«Нельзя быть лучше Надаля в умении принимать поражения. Все большие чемпионы не раз останавливались в шаге от крупных побед, но он лучше всех умеет не показывать разочарования после таких неудач. Просто невозможно его не любить.
Помню, давно, когда был в Барселоне, встретился там с супервежливым парнем из семьи Надаля, который сказал мне: „Знаете, мой племянник очень хорошо играет в теннис. Он будет очень хорош, он уже чемпион Испании“. Я уточнил: „Вы имеете в виду, что он станет первой ракеткой Испании?“. Он ответил: „Да, и намного больше, чем это“.
Впечатлили и футбольные навыки Рафаэля. Однажды в Манакоре у нас был матч с командой Мигеля Анхеля Надаля. Рафа был в составе и забил гол в падении через себя, который нас шокировал», — приводит слова Энрике Tennis World USA.
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