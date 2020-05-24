Анастасия Павлюченкова устроила фотосессию в кожаных штанах

Тридцатая ракетка мира член совета игроков WTA российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Для фотосессии спортсменка надела кожаные штаны. В отличие от предыдущих снимков, волосы Анастасии стали тёмными.
«Уже давно не меняла свой образ, пора!» — подписала фото Павлюченкова.
Фотографии можно посмотреть на странице Анастасии Павлюченковой в «Инстаграме».
Павлюченкова является четвертьфиналисткой всех турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В одиночном рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона, Анастасия занимает 30-е место.
Теннисные турниры приостановлены с середины марта до 31 июля. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально в домашних условиях.
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