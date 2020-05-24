Грузинский теннисист Басилашвили будет отпущен под залог

Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения в отношении теннисиста Николоза Басилашвили, обвиняемого в насилии над бывшей женой, выплату залога в размере 100 тыс. лари ($ 31,5 тыс.). Как только залог будет внесён, спортсмен покинет место заключения, сообщает Первый канал – Грузия.
Басилашвили был арестован 22 мая. По данным прокуратуры, Басилашвили в ходе ссоры осуществил физическое насилие над бывшей супругой. Инцидент произошёл 21 мая в поселке Авчала в Тбилиси. Расследование в отношении Басилашвили ведётся в соответствии с подпунктом «б» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает насилие в отношении члена семьи, совершенное в присутствии несовершеннолетнего.
По словам адвокатов спортсмена, Басилашвили не совершал никакого преступления и никаких доказательств не существует.
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