На Украине состоялась жеребьёвка выставочного теннисного турнира с участием топ-игроков

Состоялась жеребьёвка женского выставочного турнира UTF Ladies Invitational, который стартует 26 мая на кортах Теннисного центра Федерации тенниса Украины (ФТУ), сообщает «Большой теннис Украины». Соревнования пройдут в формате Итогового турнира WTA и продлятся пять дней. Зрители присутствовать на матчах не смогут.

Восемь участниц были разбиты на две группы, которые возглавили Леся Цуренко и Марта Костюк. В группу с первой сеяной Цуренко попали Людмила Киченок, Дарья Лопатецкая и Виктория Петренко. Со второй сеяной Костюк за выход в полуфинал будут бороться Надежда Киченок, Марианна Закарлюк и Мария Берген.



Также запланирован и мужской выставочный турнир, однако пока неизвестно, кто из теннисистов будет на нём представлен.