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Штолляр и Фучович уступили в финале турнира в Венгрии. Стаховский выбыл на групповом этапе

Штолляр и Фучович уступили в финале турнира в Венгрии. Стаховский выбыл на групповом этапе
Теннис 0

Венгерские теннисисты Фанни Штолляр и Мартон Фучович уступили Река-Луце Яни и Фабиану Марожану в финале грунтового турнира в Будапеште (Венгрия), который проходил вчера, 24 мая.

Турнир стартовал 22 мая. Теннисисты были разделены на синюю и жёлтую группы, в которых было по три команды. Каждый матч состоял из двух одиночных встреч и микста. Победители группового этапа встретились в финале. Теннисисты, занявшие вторые места в группах, боролись за третье место.

В парном матче Штолляр и Фучович одержали победу со счётом 2:0, однако уступили в личных противостояниях со счётом 1:2 и 0:2 соответственно.

Украинец Сергей Стаховский выступал в паре с Анной Бондарь. Теннисисты не сумели выйти из группы, заняв последнее место.

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