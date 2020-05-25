Федерация тенниса Грузии прокомментировала ситуацию с Николозом Басилашвили

Вице-президент Федерации тенниса Грузии Александр Метревели прокомментировал ситуацию с теннисистом Николозом Басилашвили, который обвиняется в насилии над бывшей женой.

«Необходимо дождаться расследования и узнать истину. То, что этот факт не окажет на карьеру теннисиста положительное влияние, это ясно. Даже если факт насилия не будет подтверждён или будет, само событие не повлияет положительно на его карьеру», — приводит слова Метревели «Р-Спорт».

Басилашвили — бывшая 16-я ракетка мира, победитель трёх турниров ATP.

По версии следствия, 21 мая Николоз поссорился с бывшей женой и применил к ней физическое насилие в присутствии несовершеннолетнего ребёнка. В отношении игрока возбуждено уголовное дело. Наказанием могут стать от 200 до 400 часов общественных работ или лишение свободы на срок от одного года до трёх лет.