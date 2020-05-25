«Верю, что докажу правду в суде». Басилашвили — об обвинении в избиении бывшей жены

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал обвинения в избиении бывшей жены.
«Мне жаль, и я извиняюсь перед публикой за события, которые произошли вокруг моей семьи. Я чувствую всю вашу поддержку, за что бесконечно благодарен.
Я надеюсь, что все детали будут прояснены и в суде будет вынесен справедливый вердикт. До этого я не хочу говорить о своей личной жизни. Я не собираюсь публично обсуждать свою бывшую жену и что-то доказывать. Она мать моего единственного сына, Лукаса, и останется ей до конца своей жизни. Моя цель на этом сложном жизненном этапе — защитить свою правду, не навредив интересам Лукаса. Именно особые отношения с моим сыном обязывают меня не отвечать на необоснованные обвинения, но я верю, что с помощью моих адвокатов обязательно докажу правду в суде», — приводит слова Басилашвили formulanews.ge.
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