«Класса игры не будет, будет чехарда». Шамиль Тарпищев — о возобновлении теннисного сезона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

«Нынешний сезон в теннисе практически потерян. Даже если мы скоро начнём соревнования, класса игры ни у кого не будет. Будет чехарда. Если появится шанс играть в этом году, то надо на соревнованиях работать на перспективу.



Подготовительные сборы по месяцу или хотя бы по 21 дню надо делать абсолютно по всем возрастным группам, чтобы вкатиться в следующий сезон. Придётся на фоне больших нагрузок участвовать в соревнованиях. К этому надо быть готовым. И это можно говорить о любом другом виде спорта: потеря сезона — это потеря класса», — приводит слова Тарпищева «Спорт уик-энд».