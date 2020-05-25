Доминика Цибулкова показала новые фото на поздних месяцах беременности

Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка находится на седьмом месяце беременности, о которой она объявила в декабре. Фотографии были сделаны во время праздника, посвящённого будущему рождению малыша.

«Не могла пропустить этот праздник ребёнка, оставив его без соответствующего поста», — подписала запись Цибулкова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Цибулковой.

В активе спортсменки восемь титулов WTA в одиночном разряде. Она не выступала с «Ролан Гаррос» — 2019. В последнем матче Цибулкова проиграла 21-летней Арине Соболенко из Беларуси.

Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восемь из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии. В ноябре 2019 года она объявила о завершении карьеры.