Доминика Цибулкова показала новые фото на поздних месяцах беременности

Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка находится на седьмом месяце беременности, о которой она объявила в декабре. Фотографии были сделаны во время праздника, посвящённого будущему рождению малыша.
«Не могла пропустить этот праздник ребёнка, оставив его без соответствующего поста», — подписала запись Цибулкова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Цибулковой.
В активе спортсменки восемь титулов WTA в одиночном разряде. Она не выступала с «Ролан Гаррос» — 2019. В последнем матче Цибулкова проиграла 21-летней Арине Соболенко из Беларуси.
Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восемь из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии. В ноябре 2019 года она объявила о завершении карьеры.
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