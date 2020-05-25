Федерер рассказал, почему ему в последние годы не удаётся выиграть турнир «Большого шлема»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о его игре в последние годы. Швейцарец, выиграв 20 турниров «Большого шлема», остаётся рекордсменом по этому показателю.

«Когда смотришь на прошедшие годы, во время которых я не выигрывал турниры «Большого шлема», многие говорят об этом так, будто я играл ужасно. У меня был тяжёлый 2013 год. Сильно болела спина после Индиан-Уэллса, испытывал боль всё лето.

Если честно, мне кажется, это было время Новака Джоковича. И Рафа Надаль покорил «Ролан Гаррос», как мы все знаем. Поэтому было очень сложно побеждать. Думаю, я продолжал двигаться вперёд, потому что был очень близок к победе. У нас была отличная команда, я никогда не терял мотивацию», — цитирует Федерера Tennis World USA.