Федерер рассказал, почему ему в последние годы не удаётся выиграть турнир «Большого шлема»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о его игре в последние годы. Швейцарец, выиграв 20 турниров «Большого шлема», остаётся рекордсменом по этому показателю.
«Когда смотришь на прошедшие годы, во время которых я не выигрывал турниры «Большого шлема», многие говорят об этом так, будто я играл ужасно. У меня был тяжёлый 2013 год. Сильно болела спина после Индиан-Уэллса, испытывал боль всё лето.
Если честно, мне кажется, это было время Новака Джоковича. И Рафа Надаль покорил «Ролан Гаррос», как мы все знаем. Поэтому было очень сложно побеждать. Думаю, я продолжал двигаться вперёд, потому что был очень близок к победе. У нас была отличная команда, я никогда не терял мотивацию», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Тренер Надаля: возможно, если бы не Рафаэль, Федерер уже перестал бы играть в теннис
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