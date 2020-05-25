В Чехии стартует турнир, в котором примут участие Квитова, Кр. Плишкова, Синякова и Веселы

Завтра, 26 мая, в Чехии стартует турнир CTS President’s Cup. В соревнованиях примут участие ведущие чешские теннисисты.

Соревнования будут проходить по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В мужской и женской сетках будет по восемь участников. Турнир будет проходить в течение двух дней и завершится 28 мая.

В женской сетке сыграют Петра Квитова (1-й номер посева), Катержина Синякова, Барбора Стрыцова, Кристина Плишкова, Барбора Крейчикова, Люция Градецка, Линда Фрухвиртова и Каролина Мухова.

В мужской части выступят Иржи Веселы (1-й номер посева), Михаэл Врбенски, Томаш Махач, Иржи Легечка, Йонаш Форейтек, Зденек Коларж, Вит Коприва и Лукаш Росол.

Теннисные турниры ATP и WTA из-за пандемии коронавируса приостановлены до августа.