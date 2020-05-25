«Наношу на волосы уксус, васаби и масло». Циципас подшутил над Осакой в прямом эфире
Греческий теннисист Стефанос Циципас подшутил над японкой Наоми Осакой. Во время прямого эфира в «Инстаграме» грек рассказал собеседнице, как он якобы ухаживает за пышной шевелюрой.
«Наношу на волосы оливковое масло, уксус, васаби. Делаю это где-то раз в неделю», — сказал Циципас.
Осака сначала не поверила Стефаносу, сказав, что он шутит. Но затем лицо японки стало более сосредоточенным и даже тревожным. В итоге она спросила Циципаса, не пахнут ли волосы после такой процедуры.
«Неужели ты мне поверила? Я хорошо вру», — сказал Стефанос.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour.
Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры ATP и WTA отменены до августа. При этом уже был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён.
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